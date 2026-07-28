Hallan dos muertos en centro comercial que colapsó por terremoto en Japón

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Los equipos de emergencia encontraron dos cuerpos entre los escombros de un centro comercial que se derrumbó en Japón a causa de un sismo de magnitud 7,1, por lo que el número de víctimas por el sismo aumenta a tres muertos y más de 100 heridos, informó la televisión pública NHK el miércoles.

La policía informó antes que no se han podido contactar con una treintena de trabajadores del centro comercial.

Según autoridades locales consultadas por NHK, otras tres personas se encontraban en estado de paro cardiopulmonar: una en el centro comercial y otras dos en una fábrica de la ciudad de Yatsushiro, donde se derrumbó una chimenea.

Según la cadena de televisión privada TBS, un «número considerable» de personas perdieron la vida debido al derrumbe de la segunda planta del centro comercial, en Kashima, en la prefectura de Kumamoto.

La agencia Kyodo News reportó que una persona murió tras el derrumbe de una vivienda e indicó que otras cuatro personas fueron trasladadas al hospital, todas conscientes.

El temblor, ocurrido a las 16H27 (07H27 GMT) en la isla de Kyushu, alcanzó el nivel máximo (7) en la escala de intensidad sísmica Shindo, una referencia en Japón que mide la fuerza con la que se sienten los terremotos, precisó la agencia meteorológica nipona (JMA).

Una serie de réplicas siguió, incluida una de magnitud 6,1 a las 17H08 locales (08H08 GMT), y las autoridades emitieron una alerta de tsunami que luego fue levantada rápidamente.

Las imágenes de las televisiones mostraban puentes de carretera parcialmente destruidos, edificios destrozados y vagones de trenes de mercancías volcados.

– «Aterrorizada» –

«La sacudida fue bastante fuerte y duró mucho tiempo. Estaba aterrorizada», declaró a la AFP Chiharu Hara, una reclutadora de 35 años que se encontraba en un viaje de trabajo en la prefectura de Kumamoto.

En las oficinas de su cliente, «no se cayó nada del techo, pero el edificio se balanceó violentamente. Temí que se derrumbara. Todo el mundo entró en pánico», explicó.

«Cuando se produjo el terremoto, los temblores eran tan fuertes que no podía mantenerme en pie», declaró en televisión un empleado de la cadena NHK en la prefectura de Kumamoto.

Según NHK, dos hospitales indicaron que habían atendido al menos a 50 pacientes heridos cada uno.

«Está llegando gente con quemaduras y fracturas por haber quedado atrapada bajo escombros a causa del terremoto, y las ambulancias no dejan de traer heridos», declaró un empleado del hospital, según la NHK.

La primera ministra, Sanae Takaichi, escribió en X que por el momento se habían confirmado «víctimas humanas, derrumbes de edificios, daños en las carreteras e incendios», además de «cortes de agua y electricidad».

Takaichi prometió que los equipos de rescate trabajarán «sin descanso» durante la noche, dando prioridad al «rescate y la puesta a salvo de las personas afectadas».

Unos 45.000 hogares e instalaciones se encuentran sin electricidad en la prefectura de Kumamoto, según el operador Kyushu Electric Power, que precisó que los tres reactores nucleares de la región seguían funcionando normalmente.

– Cientos de sismos –

Kumamoto había sido golpeada en 2016 por dos terremotos devastadores: uno de magnitud 6,5, seguido dos días más tarde por otro de magnitud 7,3. Causaron 273 muertos y más de 2.800 heridos.

Japón es uno de los países más expuestos a los terremotos en el mundo por estar situado en la unión de cuatro grandes placas tectónicas a lo largo del borde occidental del «anillo de fuego» del Pacífico.

El archipiélago, que cuenta con aproximadamente 125 millones de habitantes, registra cientos de temblores cada año y representa aproximadamente el 18% de los sismos registrados en todo el mundo.

La gran mayoría de ellos son de baja intensidad, pero los daños que provocan varían en función de su localización y de la profundidad a la que se producen bajo la superficie terrestre.

El país sigue marcado por el recuerdo del gigantesco terremoto submarino de magnitud 9,0 ocurrido en 2011, que desencadenó un tsunami devastador con alrededor de 18.500 muertos o desaparecidos y una catástrofe en la central nuclear de Fukushima.

El pasado 20 de abril, un temblor de magnitud 7,7 sacudió el norte del país, dejando al menos diez heridos tras sacudir incluso grandes edificios en Tokio.

Las autoridades emitieron entonces un aviso especial advirtiendo de un riesgo elevado de terremotos de magnitud 8,0 o superior. Este aviso fue levantado una semana después.

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