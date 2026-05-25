Hallan el cuerpo sin vida de un montañero español desaparecido en el monte Olimpo

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Atenas, 25 (EFE).- Los equipos de rescate griegos hallaron este lunes el cuerpo sin vida de un joven montañero español que había desaparecido el pasado 19 de mayo cuando hacía una ruta por el monte Olimpo, la mayor cumbre de Grecia, informó la emisora pública ERT.

El cuerpo sin vida del joven, de 25 años, fue localizado en el área ‘Zonaria’ del monte, muy cerca de un barranco llamado ‘Κakoskala’, uno de los dos principales caminos que conducen al Mytikas, el pico más alto del Olimpo.

Equipos de los bomberos, voluntarios, y miembros del refugio cercano de ‘Spilios Agapitos’ buscaban desde el pasado jueves al joven.

Hasta el momento el cuerpo no ha sido identificado oficialmente por las autoridades, ya que está en curso una operación para recuperarlo de la zona de difícil acceso en el que fue localizado.

Familiares del desparecido procedente de Jaén (España) informaron en las redes sociales que el joven de 25 años se encontraba desaparecido desde el 19 de mayo en el monte Olimpo.

El joven envió ese día un mensaje de whatsap a su familia, a la que explicó que iniciaba la ruta y compartió una fotografía tomada entre las zonas de Skala y Skolio, dos de los tramos previos a la cima.

La última imagen que recibió su familia fue tomada en mitad de las montañas griegas, rodeado de roca y entre niebla.

La familia avisó entonces a la Embajada española en Grecia que alertó a su vez a las autoridades helenas, que iniciaron una operación de búsqueda, según señala ERT. EFE

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