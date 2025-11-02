Hallan en Panamá 300 paquetes de droga en un contenedor con destino a Australia

2 minutos

Ciudad de Panamá, 2 nov (EFE).- Las autoridades judiciales de Panamá informaron este domingo del decomiso de 300 paquetes de droga dentro de un contenedor procedente de Estados Unidos y con destino a Australia.

La Policía Nacional informó que la incautación tuvo lugar en un puerto del Pacífico panameño dentro de un contenedor en transbordo en Panamá.

El tipo de droga y peso total del alijo no fue detallado, aunque en Panamá la droga más incautada es la cocaína y los paquetes son de un kilo cada uno.

Esta misma semana la Policía Nacional incautó 30 paquetes de droga en un contenedor, procedente de Perú y con destino final en Australia, en transbordo en un puerto del Pacífico panameño.

Panamá es un país de tránsito de la droga que se produce en Suramérica y que tiene como destino Estados Unidos -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa. Decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas en 2024, de acuerdo con datos oficiales.

El más reciente informe de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) señala que el alza de las incautaciones en los puertos panameños a partir de mediados de 2024 revelaría una alta infiltración del narcotráfico en estas instalaciones, operadas mediante concesión por grandes de la industria de EE.UU., Hong Kong, Taiwán y Singapur.

Así lo indica el informe de la OMA titulado ‘Infiltración de las cadenas de suministro de carga marítima. Delincuencia organizada, cocaína y el conspirador interno’, que está centrado en el tráfico del alcaloide hacia Europa.

Pero la directora de la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá, Soraya Valdivieso, criticó en declaraciones a EFE que el informe usa datos no contrastados con las autoridades panameñas, y que la OMA asume erróneamente que al ser panameño «el último puerto» de transbordo, se produciría allí la contaminación de contenedores.

El panameño puede ser el último puerto que toca un navío antes de partir hacia Europa, pero viene de otros, «y para poder asegurar una cosa como esa (que se contaminó con drogas en Panamá), me lo tienes que evidenciar», afirmó Valdivieso. EFE

