Hallan en R.Dominicana cocaína en cajas de piñas con destino Afganistán pasando por España

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Santo Domingo, 24 jun (EFE).- Las autoridades de República Dominicana decomisaron en el principal aeropuerto del país 30 kilos de presunta cocaína ocultos en un cargamento de piñas cuyo destino final era Afganistán pasando previamente por España, según informaron este miércoles.

La droga se encontraba en uno de los depósitos de la terminal del Aeropuerto Internacional de Las Américas, que sirve a Santo Domingo y que fue inspeccionado por las autoridades antinarcóticos, quienes localizaron 120 embalajes de cartón llenos de piñas con 121 láminas de cocaína oculta.

Las láminas fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para confirmar el tipo y el peso exacto de la sustancia.

El cargamento iba a viajar hacia Afganistán como destino final haciendo una parada en España, indicaron las autoridades, que también arrestaron a un hombre.

Las investigaciones prosiguen para «ubicar, capturar y poner a disposición de la justicia» a otros implicados en la «red de narcotráfico internacional».

El Ministerio Público (Fiscalía) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) se incautaron, además, de un camión (tipo furgón), un teléfono móvil, dinero en efectivo y otros documentos vinculados a las pesquisas.

En los primeros meses de 2026, las autoridades dominicanas han decomisado más de 14,3 toneladas de drogas, de acuerdo con datos de la DNCD. Además, desde enero y hasta la fecha han sido destruidos 23.638 kilogramos de drogas, según el Inacif. EFE

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