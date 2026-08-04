Hallan en Sudán 15 cadáveres de rebeldes etíopes de Tigré, según una fuente médica

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Los cadáveres de 15 rebeldes de la región etíope de Tigré fueron recuperados el lunes de un río en una ciudad fronteriza sudanesa tras enfrentamientos con el ejército de su país, informó una fuente médica a la AFP.

Cientos de etíopes han cruzado la frontera con Sudán en los últimos días, huyendo de un recrudecimiento de los combates entre las fuerzas federales y el Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF).

Entre ellos se encuentran milicianos heridos de ese grupo. Sudán, por su parte, está sumido desde 2023 en una brutal guerra civil entre el ejército y los grupos paramilitares.

«Unos ciudadanos recuperaron los cuerpos de 15 combatientes de Tigré en el río Setit», aseguró una fuente del hospital Wad al Hulaywah bajo anonimato.

«El hospital también recibió a seis heridos el lunes», añadió.

Tigré, una región del norte de Etiopía, fue escenario de una guerra entre 2020 y 2022 que enfrentó a los rebeldes del TPLF con las fuerzas federales, apoyadas por milicias locales y el ejército eritreo.

Según una estimación de la Unión Africana, que algunos expertos consideran subestimada, el conflicto causó al menos 600.000 muertos.

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