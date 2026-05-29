Hallan en un puerto de Ecuador 294 kilos de cocaína que iban a ser enviados a Europa

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Guayaquil (Ecuador), 29 may (EFE).- Agentes de la Policía de Ecuador encontraron 294 kilos de cocaína hallados en un vehículo estacionado en el patio del puerto de Posorja, ubicado en el Golfo de Guayaquil, y que iban a ser ingresados en contenedores con destino a Europa.

Así lo informó este viernes el ministro del Interior, John Reimberg, quien relató que el vehículo fue seleccionado para una inspección física y que durante esa revisión los policías encontraron nueve bultos que contenían 270 bloques rectangulares con una sustancia que tras las pruebas de campo se determinó que era cocaína.

«La sustancia estaba destinada a una contaminación tipo ‘gancho ciego’ en contenedores con destino a Europa», añadió en su cuenta de la red social X.

Durante la operación también se detuvo a una persona, identificada como Jacinto Mendoza, quien fue llevado ante autoridades judiciales.

La droga incautada tendría un valor de 11,9 millones de dólares en el mercado europeo, según dijo el ministro.

El Gobierno inició en abril la construcción de una estación naval en Posorja, a pocos kilómetros del puerto de aguas profundas, con el objetivo de fortalecer las operaciones contra el narcotráfico en el Golfo de Guayaquil, una zona disputada por grupos criminales que buscan nuevas formas de introducir droga en buques que salen de los puertos hacia Europa y Estados Unidos.

En lo que va del año, en Ecuador se han incautado más de 70 toneladas de droga, según cifras del Ministerio del Interior. EFE

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