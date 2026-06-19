Hallan en una fosa en México los cuerpos de pareja estadounidense desaparecida desde mayo

Compartir

1 minuto

Ciudad de México, 19 jun (EFE).- Agentes de las fuerzas de seguridad de México hallaron el jueves, en una fosa clandestina localizada en el centro del país, los cuerpos sin vida de una pareja estadounidense que llevaba desaparecida desde el pasado 20 de mayo.

Según informaron este viernes medios mexicanos, que citan fuentes del Ministerio Público, los cadáveres de los estadounidenses fueron encontrados en una fosa en una zona boscosa del municipio de Ocoyoacac, en el Estado de México.

Los cuerpos pertenecerían a Guillermo Jaffet y Zafar Padamsee, 57 y 56 años respectivamente, quienes tendrían la doble nacionalidad mexicana y estadounidense y residían actualmente en el Estado de México, según la prensa local.

La pareja fue dada como desaparecida en Ciudad de México el pasado 20 de mayo, cuando acudían a una reunión y fueron interceptados por terceros.

Los familiares de la pareja habrían reclamado apoyo a la embajada de EE.UU en el país latinoamericano, cuyas autoridades no se han pronunciado de manera oficial tras este hallazgo.

México enfrenta una crisis de desaparecidos a nivel nacional con más de 130.000 casos según las cifras oficiales, y el Estado de México es la entidad federativa que más personas no localizadas concentra. EFE

des/csr/psh