Hallan los cadáveres de los 10 desaparecidos en el siniestro de un avión en Indonesia

2 minutos

Yakarta, 23 ene (EFE).- Los equipos de rescate de Indonesia recuperaron los cadáveres de las 10 personas que iban a bordo del avión siniestrado el pasado sábado en la provincia de Célebes Meridional, en la región centro-este del archipiélago, informó este viernes la agencia nacional de salvamento Basarnas.

En un comunicado, las autoridades explicaron que los socorristas recuperaron los diez cuerpos, de los cuales dos ya fueron trasladados desde las Montañas Bulusaraung, de densa vegetación y difícil acceso, hasta la base aérea militar Sultan Hasanuddin, en el sur de la isla de Célebes Meridional.

Basarnas remarcó que el proceso de «evacuación está actualmente en marcha», una tarea para la que han desplegado funcionarios adicionales, para ayudar con el traslado de los cuerpos y de partes de la aeronave, un ATR 42-500 de Indonesia Air Transport, que fue fletado por el Ministerio de Pesca para monitoreos aéreos de recursos.

El domingo pasado, los rescatistas recuperaron el primer cuerpo sin vida y «varias piezas de restos de la aeronave, incluidas partes del fuselaje y asientos» e identificaron la ubicación del motor del avión «mediante informes visuales», según informó la agencia en otro comunicado.

El avión accidentado partió el sábado de Yogyakarta (oeste) y tenía previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional Sultan Hasanuddin de Makassar (centro-este), cuando el Control de Tráfico Aéreo (ATC) «perdió la comunicación con la aeronave», en la que viajaban siete tripulantes y tres funcionarios del Ministerio de Pesca.

La cronología difundida por la Dirección General de Transporte Aéreo detalla que instruyeron a la aeronave para que se aproximase a una pista del aeropuerto Sultan Hasanuddin, pero detectaron que el aparato «no se encontraba en la trayectoria correcta de aproximación» y volvió a dirigirse a la tripulación para que corrigiera la posición.

Tras estas indicaciones, «se perdió la comunicación con la aeronave», por causas todavía desconocidas. EFE

sh-hp/nc/ah

(foto)(vídeo)