Hallan más de 30 armas en domicilios de sospechosos de ataque a mezquita en EE.UU.

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Los Ángeles, 19 may (EFE).- Más de 30 armas de fuego, entre las que se cuentan pistolas y escopetas, así como una ballesta, fueron incautadas, en tres domicilios en San Diego (California) relacionados con los dos sospechosos del ataque a la mayor mezquita de esa ciudad, que causaron cinco muertos, incluidos los atacantes.

Mark Remily, agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Diego, dijo en una conferencia de prensa este martes, que se realizaron tres allanamientos relacionados con los dos atacantes de 17 y 18 años, en los que también se encontraron equipos tácticos, municiones y dispositivos electrónicos. EFE

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