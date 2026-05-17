Hallan más de 500 kilogramos de droga en un operativo durante el toque de queda en Ecuador

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(Actualiza con más declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg)

Quito, 17 may (EFE).- La Policía de Ecuador localizó más de 500 kilogramos de droga enterrados en una vivienda de la costa del país durante el toque de queda nocturno que rige en nueve provincias del país, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.

La operación se ejecutó en el municipio de Samborondón, en la provincia costera de Guayas, una de las más afectadas por la actividad del crimen organizado, donde también se detuvieron a varias personas.

Según explicó el ministro, los arrestados por el hallazgo de más de media tonelada de droga también estarían implicados en varios asesinatos en las ciudades de Durán, en la misma provincia de Guayas, y Samborondón, incluido un ataque armado donde murieron dos policías.

En declaraciones a los medios, el ministro detalló que en total hubo tres arrestados. Julio Gabriel Soriano Catuto, alias Arroyito, señalado como brazo armado y cabecilla de sicarios; Jhonny Anderson Triana Rodríguez, alias Chachi, presunto sicario y encargado de extorsiones en Samborondón; y Hugo Alfredo Rizo Rizo, alias Tuerto, investigado por narcotráfico, tráfico de armas y explosivos, quien cumplía funciones logísticas dentro de la organización.

Además, indicó que el hallazgo está vinculado con un suceso donde hubo tres víctimas mortales el pasado 11 de mayo en Samborondón, un caso que todavía está en investigación y que está ligado con el grupo criminal Chone Wu Tang, una facción de los Chone Killers liderada por alias Matalán.

El operativo se produjo la noche del sábado durante el toque de queda que rige en nueve provincias y cuatro municipios del país entre las 23:00 hora local (04:00 GMT) y las 5:00 (10:00 GMT).

En lo que va de 2026, el Gobierno ha declarado dos períodos de toque de queda nocturno. El primero se extendió durante la segunda quincena de marzo en las provincias de Guayas, El Oro (fronteriza con Perú), Los Ríos, y Santo Domingo de los Tsáchilas.

El segundo, entre el 3 y el 18 de mayo en las cuatro provincias mencionadas así como en las de Manabí, Santa Elena, Pichincha (cuya capital es Quito), Sucumbíos y Esmeraldas, estas dos últimas fronterizas con Colombia y claves en las rutas del narcotráfico.

La restricción también rige en los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esto, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior. EFE

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