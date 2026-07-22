Hallan muerto a un cazatalentos de modelos francés vinculado a Epstein

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Daniel Siad, cazatalentos de modelos acusado de reclutar mujeres para el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein, apareció muerto en su domicilio de Colombes, al noroeste de París, indicó este miércoles la fiscalía de Nanterre.

La justicia francesa investigaba a este hombre de 69 años tras varias denuncias de mujeres, especialmente por violación. Él negaba las acusaciones y aseguraba que quería ser interrogado para dar su versión de los hechos.

Siad fue hallado muerto el lunes en su domicilio y ese mismo día la justicia abrió «una investigación para determinar las causas de la muerte», precisó la fiscalía, que confirmó una información del diario Le Parisien.

Contactada por AFP, su abogada Menya Arab-Tigrine no respondió de inmediato.

La primera denuncia la presentó el 10 de febrero de 2026 la exmodelo sueca, Ebba P. Karlsson.

Esta mujer no conocía su identidad antes de reconocerlo en los archivos desclasificados relacionados con Epstein, en los que se menciona a Daniel Siad en más de mil documentos.

En su denuncia, Karlsson acusaba a Siad de haberla violado cuando tenía 20 años y luego de haberla explotado sexualmente, presentándola a Gérald Marie, antiguo director de la prestigiosa agencia de modelos Elite, a quien también acusaba de haberla violado. Ambos siempre lo han negado.

La exmodelo sueca y Lisa Brikworth –que acusa a Marie de agresión sexual en 1998– fundaron el colectivo «Victorious Angels – WE RISE», que desde hace varios años denuncia violencias sexuales en este mundo y en el entorno de Epstein.

«Estoy en shock y muy triste por todas las víctimas. Da la impresión de que se priva a las víctimas de justicia», confió Lisa Brinkworth, para quien la historia parece repetirse.

En 2022, el agente de modelos francés Jean-Luc Brunel, cercano a Epstein, también fue hallado muerto: se suicidó en detención, tras haber sido imputado por violaciones a menores y acoso sexual.

En 2019, Jeffrey Epstein, detenido en Estados Unidos por explotación sexual de menores, fue hallado ahorcado en su celda.

«Es devastador que las sobrevivientes del caso Brunel hayan sido primero privadas de justicia, y ahora las del caso Siad», lamentó Brinkworth.

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