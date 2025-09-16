The Swiss voice in the world since 1935

Hallan muerto a un policía hondureño que rescató a un niño e intentó salvar a otro

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Tegucigalpa, 15 sep (EFE).- Un policía hondureño que el domingo se lanzó a una quebrada en un barrio de San Pedro Sula, norte de Honduras, en un intento por rescatar a dos niños, objetivo que logró con uno, fue hallado muerto este lunes, informó una fuente oficial.

«En paz descanse nuestro héroe Kevin Pérez Vargas. Con profundo pesar lamentamos informar el fallecimiento de un héroe que ofrendó su vida por rescatar a dos menores que fueron arrastrados por la corriente de agua en San Pedro Sula», indicó la Policía Nacional en un mensaje en la red social X.

Según versiones de medios locales, los dos niños, de los que uno sigue desaparecido, jugaban en el embaulado de una quebrada en la residencial Los Arcos, cuyo caudal aumentó por las lluvias que están afectando al país.

Al ver que los dos niños eran arrastrados, el policía se lanzó al agua en un intento por rescatarlos.

Luego de rescatar con vida al primero intentó hacer lo mismo con el segundo, identificado como Elvis Bautista, de once años, pero fue arrastrado por las aguas y al final murió ahogado.

Su cuerpo, que presentaba golpes, fue hallado cerca de la desembocadura de la quebrada, en el barrio Medina, de San Pedro Sula, indicó un oficial del Cuerpo de Bomberos.

El organismo de socorro suspendió hoy, al comenzar la noche, la búsqueda del segundo menor, la que continuará el martes, añadió la misma fuente. EFE

gr/fa/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
5 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR