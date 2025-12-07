Hallan muerto a un recluso en la celda de una cárcel de Paraguay

Asunción, 7 dic (EFE).- El Ministerio de Justicia informó este domingo que halló a un recluso muerto en su celda en una penitenciaría de la ciudad de Pedro Juan Caballero (norte) quien aparentemente falleció por una complicación cardíaca.

Durante un control rutinario matutino, el personal penitenciario encontró el sábado «sin signos vitales a la persona privada de libertad», indicó el despacho de Justicia en un comunicado.

Los funcionarios ingresaron a la celda del reo y «constataron la ausencia de pulso y de respuesta a estímulos», agregó la fuente, que aseguró que, a «simple vista», no encontraron «signos externos de violencia».

«La causa del fallecimiento podría guardar relación con un cuadro cardíaco», pero esto se confirmará tras conocer los resultados de un informe médico y forense, destacó el ministerio.

El hecho fue comunicado «de forma inmediata» a una comisaría de la Policía local y al Ministerio Público que dispuso la realización de una autopsia. EFE

nva/sbb