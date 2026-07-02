Hallan muerto un tiburón de cuatro metros en una playa del centro de Italia

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Roma, 2 jul (EFE).- Un ejemplar de tiburón cañabota de unos cuatro metros de longitud y 400 kilos de peso fue localizado sin vida en una playa de Follonica en la región de Toscana (centro de Italia), según informaron medios italianos.

El escualo, una especie de profundidad que resulta inofensiva para los seres humanos, fue avistado este miércoles por un grupo de bañistas atrapado entre las rocas del litoral toscano. Tras el aviso de los turistas, el cuerpo del animal fue remolcado hasta las instalaciones portuarias de la localidad vecina de Scarlino.

El espécimen, según explica la prensa local, será sometido a un examen anatómico para determinar las causas de su muerte y esclarecer si el animal padecía alguna enfermedad previa que lo empujara a la costa.

Los científicos han destacado que los avistamientos de este tipo de depredadores de fondo son extremadamente raros en el mar Mediterráneo y constituyen un hecho excepcional en el litoral de la Toscana.

El análisis de los restos permitirá, además, recopilar datos biológicos adicionales sobre una especie de aguas profundas de la que todavía existen importantes lagunas en la investigación internacional.

El suceso generó una gran expectación entre los bañistas presentes en la zona, algunos de los cuales difundieron imágenes y vídeos a través de redes sociales antes de que las autoridades portuarias retiraran el cuerpo del tiburón para evitar su descomposición en el agua. EFE

mla/sam/jcg