Hallan seis muertos en un vagón de carga de un tren en la frontera de EEUU con México

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Austin (EE.UU.), 11 may (EFE).- Las autoridades de Laredo (Texas), una ciudad en la frontera de EE.UU. con México, encontraron seis personas muertas dentro un vagón de carga de un tren, según confirmó un portavoz de la policía local a EFE.

El Departamento de Policía de Laredo respondió en la tarde del domingo a la llamada de un trabajador ferroviario que alertó del hallazgo. Los agentes de policía y personal de emergencias trasladados al lugar encontraron los cadáveres de cinco hombres y una mujer.

«Estamos esperando más detalles para notificar a las familias de las víctimas, aún no tenemos nacionalidades o los nombres», indicó a EFE José Espinoza, el oficial encargado de información pública.

Las autoridades ya abrieron una investigación sobre el hecho y el médico forense del condado de Webb County realizará las autopsias para determinar la causa de las muertes.

Laredo, ubicada a unos 200 kilómetros al sur de San Antonio, es uno de los puertos de entrada más concurridos entre EE.UU. y México. EFE

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