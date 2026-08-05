Hallan un billete de lotería millonario en un basurero de Italia

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Roma, 5 ago (EFE).- Tras dos días de búsqueda, personal del servicio de recogida de residuos de la localidad de Bitonto, en la región italiana de Apulia (sur), encontró el billete de lotería premiado con un millón de euros, que había sido tirado accidentalmente a la basura por su propietario, quien sólo posteriormente se dio cuenta de su valor.

La persona que compró el billete, del que no se conoce su nombre, lo tiró a la basura después de que la máquina para controlar si estaba premiado indicase que no era «válido», un mensaje que aparece cuando el premio es demasiado alto para que se pague en el estanco, pero el comprador pensó que no había ganado nada.

La historia fue relatada este miércoles a los medios por Roberto Toscano, presidente de Sanb, la empresa que gestiona la recolección y el transporte de residuos en Bitonto.

Según la reconstrucción, el ganador había elegido números que llevaba usando años porque estaban ligados al recuerdo de un ser querido, por lo que al llegar a casa un familiar le comunicó que el billete estaba premiado y entonces acudieron de nuevo al estanco, pero ya había pasado el camión de la basura.

Toscano explicó que las personas que habían perdido sus boletos se pusieron en contacto con la empresa, y los trabajadores lograron identificar rápidamente el camión correcto y detenerlo antes de que pudiera descargar su contenido en la compactadora, la máquina que prensa los residuos antes de su eliminación.

«Por suerte era domingo, de lo contrario, la carga ya habría terminado en el vertedero. Una vez que localizamos el camión lo pusimos bajo vigilancia» y posteriormente se llevaron a cabo diversos trámites administrativos para extraer los residuos y que el camión fuera escoltado a una instalación, donde comenzó la búsqueda del cupón entre las seis toneladas de desechos», declaró Toscano al portal de noticias TGCOM.

Tras muchas horas de trabajo, uno de los operarios de Sanb finalmente encontró el billete.

Toscano describió la alegría de los trabajadores y del ganador. El coste de la operación de recuperación, explicó Toscano, correrá a cargo del ganador, quien previamente había firmado una declaración comprometiéndose a cubrir los gastos adicionales. EFE

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