Hallan un cadáver y buscan a 5 desaparecidos en el edificio derrumbado en Messina (Italia)

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Roma, 31 jul (EFE).- Los equipos de rescate han recuperado este viernes el cuerpo sin vida de un hombre entre los escombros de un edificio derrumbado en la ciudad italiana de Messina (sur), mientras prosigue la búsqueda de cinco personas desaparecidas.

Los bomberos han confirmado el hallazgo de la primera víctima mortal del desastre y otras cinco personas siguen desaparecidas, según han denunciado sus familiares, que han llegado al lugar del derrumbe. Además, cinco personas han resultado heridas de gravedad.

El comandante de los bomberos de Messina, Michele Burgio, explicó a los medios que de los desaparecidos, cuatro pertenecen a la misma familia.Además, cinco personas han resultado heridas de gravedad.

El derrumbe se produjo en la tarde del jueves en la localidad de Pistunina, en la periferia de la ciudad siciliana de Messina, en un edificio de tres plantas con comercios y algunas viviendas.

En un primer momento se creyó que el derrumbe había sido causado por una explosión de un depósito de gas, pero después la teoría que cobra fuerza es la de un fallo estructural en el edificio, donde se estaban realizando obras de renovación. EFE

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