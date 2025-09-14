The Swiss voice in the world since 1935

Hallan un muerto en los escombros del bar de Madrid que sufrió una explosión

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Los bomberos españoles encontraron el domingo el cadáver de un hombre mientras examinaban los escombros de un bar de Madrid destruido el sábado por una explosión que dejó 25 heridos, dos de ellos graves.

«A los 25 heridos hay que sumar una víctima mortal», informaron este domingo en X los servicios de emergencia de la capital española.

«Se trata de un hombre localizado esta madrugada tras una nueva búsqueda» de los bomberos «junto a la unidad canina» de la policía, añadieron.

Se sospecha que una fuga de gas provocó la explosión del sábado en el popular barrio madrileño de Vallecas, pero las autoridades municipales afirman que es demasiado pronto para determinar la causa.

Los servicios de emergencia de Madrid informaron el domingo que dos de las 25 personas heridas están «graves».

imm-al/meb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR