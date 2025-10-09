Hamás: «Hemos recibido garantías de los mediadores de que la guerra ha terminado»

1 minuto

Jerusalén, 9 oct (EFE).- El líder de la delegación negociadora de Hamás, Jalil Al Haya, aseguró este jueves haber recibido garantías por parte de los mediadores del conflicto (Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía) de que la «guerra ha terminado por completo» en la Franja de Gaza.

«Hemos recibido garantías de nuestros hermanos mediadores y del gobierno estadounidense, quienes afirman que la guerra ha terminado por completo», recoge un comunicado difundido por el grupo palestino. EFE

