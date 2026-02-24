Hamás acoge con satisfacción la condena de 20 países hacia medidas Israel en Cisjordania

2 minutos

Jerusalén, 24 feb (EFE).- La organización islamista Hamás acogió con satisfacción este martes la declaración emitida ayer por una veintena de países, entre los que se encuentra España, sobre las recientes decisiones aprobadas por el Gobierno de Benjamín Netanyahu para expandir su soberanía en la Cisjordania ocupada.

«Acogemos con satisfacción la declaración emitida por 20 países árabes, islámicos y europeos, que condenaron los planes del gobierno de ocupación de ampliar las medidas destinadas a fortalecer su control y anexión de la Cisjordania ocupada», recoge el comunicado del grupo palestino.

Para los islamistas este comunicado es «un paso en la dirección correcta para hacer frente a los planes expansionistas de la ocupación, que violan flagrantemente el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU».

Los países firmantes del comunicado emitido ayer, lunes, son: Brasil, Francia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Indonesia, Irlanda, Egipto, Jordania, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Catar, Arabia Saudí, Eslovenia, España, Suecia y Turquía, así como la Liga de los Estados Árabes y de la Organización para la Cooperación Islámica y la propia Palestina.

En el texto, piden a Israel revocar la medida que permite -por primera vez desde 1967- reclasificar tierras en los territorios palestinos como «tierras estatales» israelíes, así como respetar sus obligaciones internacionales y a abstenerse «de acciones que resulten en cambios permanentes» en la situación jurídica y administrativa de los territorios palestinos.

Además, Hamás insta a todos los países firmantes y «a los del resto del mundo» a que traduzcan este comunicado «en medidas prácticas tangibles, imponiendo sanciones» que detengan «la anexión, el asentamiento colonial y desplazamiento forzado» en Cisjordania, pero también en la asediada Franja de Gaza. EFE

