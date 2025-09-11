The Swiss voice in the world since 1935

Hamás acusa a Estados Unidos de ser un «cómplice total» en el ataque israelí a Catar

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 11 sep (EFE).- Uno de los portavoces del grupo islamista Hamás, Fawzi Barhoum, acusó este jueves a Estados Unidos de haber sido un «cómplice total» del bombardeo de Israel en Doha (Catar), dirigido contra su delegación negociadora del alto el fuego en Gaza.

«Afirmamos que la Administración de Estados Unidos es cómplice total de este crimen, cargando responsabilidad política y moral al dar apoyo continuo a la agresión de la ocupación israelí y sus constantes crímenes contra nuestro pueblo», aseveró Barhoum en el vídeocomunicado.

Barhoum denunció que la delegación negociadora se había reunido un día antes del ataque con el primer ministro de Catar, que les entregó una nueva propuesta de tregua a evaluar.

«Al momento del ataque terrorista, la delegación negociadora estaba discutiendo una respuesta a la propuesta (…) El bombardeo tuvo por objetivo la casa del líder de la delegación negociadora, en la que se encontraba su familia. Su mujer resultó herida, así como la mujer de su hijo fallecido, Hammam, y sus nietos», añadió el portavoz.

En el ataque murieron seis personas: cinco miembros de Hamás, entre ellos Hammam al Hayya, hijo de Khalil al Hayya, líder de la delegación, y un catarí.

El comunicado de Barhoum se emitió el mismo día en que se celebró en Doha el funeral de los seis fallecidos con presencia del emir de Catar, Tammim bin Hamad Al Thani.

Israel aún evalúa los resultados de su ataque en Doha, al no haber trascendido aún la muerte de ningún miembro de la delegación negociadora. Según Hamás, ninguno de ellos perdió la vida en el ataque.

Fotografías difundidas por la prensa palestina muestran a dos miembros del buró político de los islamistas, Osama Hamdam e Izzat al Rishq, en la ceremonia. EFE

pbj/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
25 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR