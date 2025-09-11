Hamás acusa a Estados Unidos de ser un «cómplice total» en el ataque israelí a Catar

2 minutos

Jerusalén, 11 sep (EFE).- Uno de los portavoces del grupo islamista Hamás, Fawzi Barhoum, acusó este jueves a Estados Unidos de haber sido un «cómplice total» del bombardeo de Israel en Doha (Catar), dirigido contra su delegación negociadora del alto el fuego en Gaza.

«Afirmamos que la Administración de Estados Unidos es cómplice total de este crimen, cargando responsabilidad política y moral al dar apoyo continuo a la agresión de la ocupación israelí y sus constantes crímenes contra nuestro pueblo», aseveró Barhoum en el vídeocomunicado.

Barhoum denunció que la delegación negociadora se había reunido un día antes del ataque con el primer ministro de Catar, que les entregó una nueva propuesta de tregua a evaluar.

«Al momento del ataque terrorista, la delegación negociadora estaba discutiendo una respuesta a la propuesta (…) El bombardeo tuvo por objetivo la casa del líder de la delegación negociadora, en la que se encontraba su familia. Su mujer resultó herida, así como la mujer de su hijo fallecido, Hammam, y sus nietos», añadió el portavoz.

En el ataque murieron seis personas: cinco miembros de Hamás, entre ellos Hammam al Hayya, hijo de Khalil al Hayya, líder de la delegación, y un catarí.

El comunicado de Barhoum se emitió el mismo día en que se celebró en Doha el funeral de los seis fallecidos con presencia del emir de Catar, Tammim bin Hamad Al Thani.

Israel aún evalúa los resultados de su ataque en Doha, al no haber trascendido aún la muerte de ningún miembro de la delegación negociadora. Según Hamás, ninguno de ellos perdió la vida en el ataque.

Fotografías difundidas por la prensa palestina muestran a dos miembros del buró político de los islamistas, Osama Hamdam e Izzat al Rishq, en la ceremonia. EFE

pbj/lar