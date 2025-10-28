Hamás acusa a Israel de «impedir» la búsqueda de los 13 cuerpos de rehenes en Gaza

Jerusalén, 28 oct (EFE).- Hamás acusa este martes a Israel de «impedir» y «obstruir» los procesos de búsqueda de los 13 cuerpos de rehenes israelíes fallecidos que todavía permanecen en la Franja de Gaza, según un comunicado emitido en sus canales oficiales.

«La ocupación sionista continúa aplicando una política sistemática basada en impedir y obstruir los esfuerzos de búsqueda de los cuerpos de sus soldados», afirma el comunicado.

«(Israel) Ha rechazado explícitamente la entrada de equipos conjuntos del Comité Internacional de la Cruz Roja y la resistencia palestina (Hamás y otras milicias) a varias zonas de la Franja de Gaza para llevar a cabo esta tarea», agrega, matizando que el Ejército habría impedido la entrada de la maquinaria y los equipos necesarios para las operaciones de búsqueda.

Una portavoz del Gobierno israelí confirmó este martes que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, tomará medidas tras la entrega errónea de ayer por parte de Hamás de los restos mortales de un rehén, los cuales según el Ejército habían sido falsamente enterrados en un hoyo.

Imágenes grabadas por un dron israelí difundidas por las fuerzas armadas muestran a milicianos de Hamás depositando los restos de un rehén en un hoyo, antes de alertar al personal de la Cruz Roja del hallazgo del cadáver.

Los restos parciales entregados se corresponden con los del cautivo Ofir Tzarfati, muerto en Gaza poco después del 7 de octubre y cuyo cuerpo había sido recuperado por el Ejército a finales de noviembre de 2023.

De acuerdo con el análisis forense, los restos devueltos anoche por Hamás son de Tzarfati -cuya familia ya le había enterrado en diciembre de 2023- y no con el ADN de ninguno de los 13 cautivos muertos que continúan en Gaza.

Los islamistas reiteran tener dificultades para localizar los cadáveres de los rehenes por las ingentes cantidades de escombros que cubren Gaza y porque muchos de los comandantes encargados de enterrarlos ya no se acuerdan del lugar exacto o han sido asesinados, según dijo el lunes Hamás en un comunicado.

Las facciones palestinas expandieron el pasado domingo la búsqueda de nuevos cuerpos a áreas más allá de la denominada ‘Línea amarilla’; la parte que continúa bajo control militar del Ejército de Israel, que sigue dominando el 53 % del enclave pese a un repliegue parcial.

El Comité Internacional de la Cruz Roja estuvo presente en las excavaciones, para las que Egipto envió también palas cargadoras, excavadoras y vehículos. En Gaza, se estima que quedan los cuerpos de al menos 7.000 palestinos sepultados, ante la negativa de Israel de permitir la entrada de equipos especializados. EFE

