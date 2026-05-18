Hamás acusa a Israel de «piratería» por interceptar la Flotilla cerca de Chipre

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Jerusalén, 18 may (EFE).- El grupo islamista Hamás denunció que la intercepción por parte de Israel de la Flotilla Global Sumud este lunes cerca de las costas de Chipre constituye un «delito de piratería», según un comunicado publicado en sus redes.

«Hacemos un llamamiento a todos los países del mundo, a la ONU y a los grupos de derechos humanos y humanitarios para que […] liberen a los activistas detenidos y pongan fin al bloqueo injusto e ilegal impuesto a más de dos millones de palestinos en Gaza», reza el texto.

El Ejército israelí comenzó este lunes a interceptar a los barcos de la Flotilla Global Sumud rumbo a la Franja de Gaza, según se puede ver en la retransmisión en directo de los propios barcos, donde se observa cómo los militares han abordado ya varios de los buques.

La propia Flotilla denunció las intercepciones, que ocurren a unas 80 millas naúticas al oeste de la isla de Chipre, según el localizador de barcos de la Flotilla.

Las intercepciones comenzaron a producirse mientras el Ministerio de Exteriores israelí advertía de que diera marcha atrás al medio centenar de barcos de la Global Sumud Flotilla que zarparon la semana pasada del puerto de Marmaris (Turquía).

«Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza e insta a todos los participantes en esta provocación a que cambien de rumbo y den media vuelta inmediatamente», decía un comunicado de Exteriores.

En otra nota, Exteriores consideró esta iniciativa «otra provocación por el mero hecho de provocar» y afirma que se trata de «otra supuesta ‘flotilla de ayuda humanitaria’ sin ayuda humanitaria».

La iniciativa tiene como objetivo llegar a las costas de la Franja de Gaza y romper el bloqueo naval israelí al territorio palestino.

El medio centenar de embarcaciones son parte de la misma flota que Israel ya asaltó en aguas internacionales cercanas a Creta (Grecia) hace dos semanas, cuando detuvo a 175 activista de una veintena de barcos y trasladó a todos, excepto a dos, a territorio griego.

Entonces Israel detuvo al activista español Saif Abukeshek y al brasileño Thiago Ávila, que fueron investigados por delitos de terrorismo por la policía, pero finalmente fueron deportados de territorio israelí.

Este lunes, el Ministerio de Exteriores israelí afirmó que forman parte de la misión humanitaria «dos grupos turcos violentos, el Mavi Marmara y la IHH». EFE

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