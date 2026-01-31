Hamás acusa a Israel de continuar su «guerra genocida» tras la muerte de 12 gazatíes

Jerusalén, 31 ene (EFE).- El grupo islamista Hamás acusó este sábado a Israel de continuar su «brutal guerra genocida» pese al alto el fuego vigente en la Franja de Gaza, tras la muerte esta madrugada en ataques aéreos de 12 gazatíes, entre ellos seis niños.

«Estas continuas violaciones y los ataques contra civiles —familias y niños— en sus tiendas de campaña de desplazados confirman una vez más que el gobierno fascista de ocupación continúa su brutal guerra genocida contra Gaza, a pesar de que han transcurrido casi cuatro meses desde la firma del acuerdo de alto el fuego», denunció el grupo en un comunicado.

Además, urgió a los mediadores y a la administración estadounidense a que adopten «medidas inmediatas» para poner fin a la política israelí que, aseguró, busca «socavar el alto el fuego».

Esta madrugada, murieron en ataques israelíes 12 gazatíes, incluidos seis niños de dos familias, según informaron dos hospitales de la Franja, en la que es ya una de las jornadas más letales desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre.

Los ataques tuvieron lugar tanto en el norte como en el sur de Gaza, incluidos el bombardeo de un dron israelí contra una tienda de campaña en Jan Yunis en el que murieron un padre, sus tres hijos y tres de sus nietos, según una fuente del Hospital Naser.

En el norte, en la ciudad de Gaza, una madre y tres de sus hijos murieron, junto a otro familiar, en el bombardeo aéreo contra el apartamento en el que se refugiaban, de acuerdo con el Hospital Shifa.

Con sus muertes, ya son 509 los gazatíes asesinados desde la entrada en vigor de la tregua, incluidos más de 100 niños, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza. EFE

