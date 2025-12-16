Hamás acusa a Israel de introducir en Gaza menos del 10 % de combustible pactado en tregua

2 minutos

Jerusalén, 16 dic (EFE).- El grupo islamista Hamás acusó este martes a Israel de haber permitido el acceso a Gaza de menos del 10 % del combustible que las partes habían acordado en el pacto de alto el fuego, según el portavoz de la organización Hazem Qassem.

«Tiendas de campaña y refugios han quedado completamente inundados, sin calefacción y con las temperaturas en desplome, ya que la ocupación israelí ha permitido la entrada de menos del 10 % del combustible acordado», advirtió en una nota sobre el temporal que afecta al enclave y se ha cobrado la vida de 11 personas por derrumbes o hipotermia.

El combustible se utiliza en Gaza no sólo para vehículos, incluidas las ambulancias o excavadoras necesarias en los rescates de la población, sino también en los generadores de electricidad que mantienen en funcionamiento estructuras críticas en hospitales o calefactores en un momento de bajas temperaturas.

Los islamistas acusan a Israel de mantener su ofensiva en el enclave a través de las pobres condiciones humanitarias a las que se ve sometida la población, a pesar de que los bombardeos se han reducido.

El Gobierno de Hamás asegura que en la Franja hacen falta más de 300.000 casas móviles y viviendas portátiles que no están llegando al enclave, donde la mayoría de la población continúa desplazada pese a la tregua.

Qassem instó a los Estados garantes del acuerdo de alto el fuego, a la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica a tomar medidas «serias» en Gaza para proporcionar refugios reales a sus residentes.

Este martes, el Ministerio de Sanidad gazatí anunció la muerte el lunes de un bebé de dos semanas por una hipotermia severa.

Además, otras diez personas murieron por el derrumbe de edificios y estructuras en Gaza a causa de la tormenta Byron durante el fin de semana, según Sanidad.

Los organismos humanitarios en el enclave aseguran que el acceso de ayuda humanitaria ha mejorado desde que entró en vigor el 10 de octubre, si bien las cantidades que entran aún están lejos de cubrir las necesidades de la población. EFE

pbj/ybp/mr