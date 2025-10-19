Hamás acusa a Israel de violar tregua en Gaza con ataques que dejaron 46 muertos en 9 días

3 minutos

Jerusalén, 19 oct (EFE).- El movimiento islamista Hamás denunció este domingo que Israel ha violado de forma «deliberada» el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, lo que provocó, entre otras cosas, 46 muertos y 132 heridos desde la entrada en vigor de la tregua el 10 de octubre.

Entre los incidentes más graves, el grupo denuncia en un comunicado ataques «intencionados» contra civiles en zonas donde, según el acuerdo, tienen permitido circular, y señaló que entre los fallecidos figura una familia entera, compuesta por nueve personas, incluidos siete menores.

El grupo islamista asegura que ha cumplido «de manera completa y precisa» todos los términos del acuerdo, que fue suscrito en Egipto con la mediación y garantía de este país, Catar, Turquía y Estados Unidos.

Además, Hamás acusa al Ejército israelí de mantener presencia militar activa en un perímetro de entre 600 y 1.500 metros más allá de la denominada ‘línea amarilla’, una franja de retirada temporal acordada en el tratado.

Según el grupo, esta presencia se manifiesta en bombardeos, incursiones y disparos que han impedido el regreso de los desplazados a sus hogares, afectando una superficie de 45 kilómetros cuadrados.

En el plano humanitario, el comunicado denunció la restricción en la entrada de alimentos, combustible y medicinas.

El escrito asegura que Israel ha bloqueado productos esenciales como carne, huevos, ganado vivo y material agrícola, además de permitir solo una fracción del combustible estipulado en el acuerdo: 29 camiones de combustible y 3 de gas en nueve días, frente a los 50 diarios comprometidos, es decir, apenas un 7 % del volumen acordado.

Asimismo, denuncia incumplimientos en la liberación de prisioneros palestinos, en especial mujeres y menores, y en la entrega de listas detalladas con los nombres de los detenidos y los cuerpos de los fallecidos en custodia israelí.

Y afirma que varios prisioneros liberados en el último canje han sido maltratados y golpeados hasta el momento de su entrega a la Cruz Roja.

Además, el escrito reitera el compromiso de Hamás con el alto el fuego y exige a los garantes internacionales actuar para frenar las violaciones israelíes, que advierte amenazan con hacer colapsar el acuerdo y desatar una nueva escalada de violencia.

El comunicado de Hamás coincide con el estallido este domingo de combates entre Israel y hombres armados en el sur de la Franja de Gaza, aunque el movimiento palestino se desvinculó de estos hechos y afirmó su compromiso con el alto al fuego.

Por otro lado, Israel llevó a cabo varios ataques aéreos en distintas áreas de la Franja, que causaron al menos 15 muertos, antes de que el Gobierno israelí anunciara que se trataba de operaciones defensivas y que no significaban el colapso del alto el fuego. EFE

ms/mt/lar