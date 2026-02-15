Hamás acusa a las fuerzas de la Autoridad Palestina de matar a un menor en Cisjordania

Jerusalén, 15 feb (EFE).- El grupo islamista Hamás acusó este domingo a las fuerzas de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) de asesinar a un adolescente palestino de 16 años y herir gravemente en la cabeza a su hermana de tres años en una operación para capturar al padre de ambos en Tamún (norte de Cisjordania).

La organización identificó al menor como Yazan Samara y a su padre como Samer Samara, asegurando que este último estaba «perseguido por la ocupación (israelí)», aunque sin especificar si estaba afiliado al grupo islamista o su vinculación a alguna otra milicia.

«Representa una nueva mancha negra en el historial de estas fuerzas, que continúan oprimiendo a nuestro pueblo en lugar de protegerlo y salvaguardar su seguridad», denuncia Hamás en un comunicado.

Los islamistas recogen que los agentes de la ANP abrieron fuego contra el vehículo en el que ambos viajaban junto a la niña de tres años, acabando con la vida del adolescente e hiriéndola a ella gravemente.

Medios locales y canales palestinos en redes sociales aseguran además que el padre de los menores fue detenido tras el tiroteo.

El Ministerio de Sanidad del Gobierno palestino (de la ANP), que informa a diario de los fallecidos en ataques del Ejército israelí en Cisjordania o por agresiones de colonos, aún no se ha pronunciado.

Las fuerzas de seguridad de la ANP llevan a cabo redadas ocasionales contra las milicias islamistas en Cisjordania, que denuncian a su vez la complicidad del Gobierno palestino con Israel al perseguirlas.EFE

