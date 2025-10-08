The Swiss voice in the world since 1935
Hamás afirma que se han intercambiado las listas de «prisioneros» que serán liberados

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 8 oct (EFE).- El grupo islamista Hamás informó de que en el marco de las negociaciones que se llevan a cabo en Egipto para el fin de la guerra se han intercambiado este miércoles «las listas de prisioneros que serán liberados», al tiempo que asegura que hay un «espíritu de optimismo» respecto a las conversaciones.

En un mensaje difundido en sus redes, Hamás indica que su delegación está mostrando «la positividad y la responsabilidad necesarias para lograr los avances necesarios y completar el acuerdo». EFE

