Hamás alerta de que el trabajo político en Gaza será «todavía más crítico» que la guerra

2 minutos

Beirut, 16 oct (EFE).- El representante del movimiento islamista palestino Hamás en el Líbano, Ahmad Abdel Hadi, advirtió este jueves de que el trabajo político tras el alto el fuego en Gaza es «todavía más crítico» que la fase militar desarrollada durante la guerra con Israel y reiteró que la realidad actual no es «menos peligrosa».

«Creemos que la fase militar ha terminado, porque lo que viene a continuación, el esfuerzo político y diplomático, es todavía más crítico», alertó Abdel Hadi durante una conferencia organizada por el grupo a las afueras de Beirut, bajo el título ‘La tormenta de Al Aqsa: logros y desafíos’.

El responsable consideró que el alto el fuego iniciado el pasado viernes en el enclave palestino ha abierto un escenario de «naturaleza especial» no menos peligroso «que la etapa de la guerra».

En este sentido, reconoció que tras todo lo ocurrido a lo largo de los últimos dos años el cese de hostilidades va «sin duda» en el interés de la población palestina, aunque insistió en que Hamás solo ha aprobado por ahora la primera fase de la iniciativa promovida por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La semana pasada entró en vigor esa fase del plan, que incluye el cese de los ataques, la liberación de los veinte rehenes israelíes vivos a cambio de prisioneros palestinos y una retirada parcial de las tropas del Estado judío.

Sin embargo, el representante del movimiento islamista en el Líbano avisó de que no permitirán que una segunda etapa del proyecto «acabe sirviendo a la lógica de la capitulación», al criticar que la propuesta daría el poder de decisión a Trump, entre otras estipulaciones.

«Pusimos una condición clara: el futuro de Gaza y el día de después deben ser decididos por los propios palestinos a través del consenso nacional», zanjó Abdel Hadi. EFE

