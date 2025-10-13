Hamás anuncia nombres de los cuatro cadáveres que entregará a Cruz Roja en Gaza el lunes

Jerusalén, 13 oct (EFE).- Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, anunciaron las identidades de los cuatro rehenes cuyos cadáveres devolverán a Israel, a través de la Cruz Roja, este lunes: Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y Daniel Peretz.

«Las Brigadas Al Qasam entregarán hoy lunes 13 de octubre de 2025 los cuerpos de los prisioneros sionistas», afirmó el grupo armado, por lo que 24 cadáveres de rehenes siguen aún en Gaza y se desconoce su paradero. EFE

