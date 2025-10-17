Hamás anuncia que entregará el cadáver de otro rehén esta noche

1 minuto

Jerusalén, 17 oct (EFE).- El grupo islamista Hamás anunció que entregará a la Cruz Roja el cadáver de otro rehén en Gaza, exhumado este mismo viernes, a las 23.00 hora local (20.00 GMT), según un comunicado de la organización.

«Como parte del acuerdo Tormenta de Al Aqsa para la liberación de presos, las Brigadas Al Qasam (el brazo armado de Hamás) entregarán el cuerpo de un prisionero israelí exhumado hoy en Gaza a las 11.00 PM hora de Gaza», recoge el texto. EFE

pbj/psh