Hamás anuncia que entregará esta noche tres cuerpos de supuestos rehenes a Israel

1 minuto

Jerusalén, 2 nov (EFE).- La organización islamista Hamás anunció este domingo que entregará a las 20.00 horas local de esta noche a Israel (17.00 GMT), como parte del acuerdo de alto el fuego, otros tres supuestos cuerpos de rehenes, que asegura haber encontrado esta tarde «en el camino de uno de los túneles al sur de la Franja de Gaza».

Los islamistas harán llegar, como establece el protocolo del acuerdo, los tres ataúdes al Comité de la Cruz Roja, encargada de posteriormente entregarlos al Ejército israelí.

Después, el Centro Nacional Medicina Nacional Forense de Israel examinará si estos tres cadáveres pertenecen a alguno de los once cautivos fallecidos que permanecen todavía en Gaza. EFE

ngg/psh