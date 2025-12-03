Hamás anuncia que entregará esta tarde a Israel un nuevo cuerpo de un rehén hallado hoy

1 minuto

Jerusalén, 3 dic (EFE).- Las brigadas de Al Qassam, el brazo armado de Hamás, anunciaron que entregarán a las 17.00 horas de la tarde de este miércoles (12 GMT) a Israel, a través de la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, los restos de un nuevo rehén como parte del acuerdo del alto el fuego.

En su comunicado, la milicia palestina asegura que los restos los han encontrado hoy en el norte de la Franja de Gaza.

Esta nueva entrega se produce después de que Israel confirmara esta mañana que el cuerpo entregado anoche por el grupo palestino no pertenecía a ningún de los dos rehenes que todavía quedan en el enclave palestino. EFE

ngg/rml