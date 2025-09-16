The Swiss voice in the world since 1935

Hamás asegura que la vida de los rehenes israelíes es «plena responsabilidad» de Netanyahu

Redacción Internacional, 16 sep (EFE).- El grupo islamista Hamás aseguró que la vida de los rehenes israelíes que aún mantiene en su poder es «plena responsabilidad» del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el marco de su ofensiva de contra la ciudad de Gaza.

«Netanyahu lleva plena responsabilidad por la vida de sus prisioneros en la Franja de Gaza y la Administración estadounidense carga con responsabilidad directa en la escalada de la brutal guerra de exterminio en la Franja, debido al apoyo y la política de engaño que está llevando a cabo para encubrir los crímenes de guerra de la ocupación que el mundo ha estado presenciando desde hace casi dos años», expresó Hamás en un comunicado divulgado en la madrugada de este martes.

El pronunciamiento del grupo islámico se conoció después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera a Hamás de no usar a los rehenes como escudos humanos para tratar de frenar la ofensiva israelí de cara a una invasión terrestre de la capital gazatí.

En su cuenta de Truth Social, Trump dijo haber «leído unos informes de prensa» -no precisó en qué medio- que decían que los rehenes serían sacados a la superficie de Gaza desde sus escondrijos subterráneos, y señaló que tal idea equivaldría a «una atrocidad humana, una cosa como la que muy poca gente ha visto nunca antes».

Lanzó a continuación una advertencia más explícita a Hamás: «No dejen que esto suceda o AQUÍ PUEDE PASAR DE TODO».

Hamás señaló en su comunicado que las palabras de Trump «constituyen una muestra flagrante de parcialidad hacia la propaganda sionista y una encarnación evidente de la doble moral que pasa por alto el crimen de limpieza étnica y el martirio de aproximadamente 65.000 civiles inocentes en la Franja de Gaza, en su mayoría mujeres y niños».

«La Administración estadounidense sabe que el criminal de guerra Netanyahu está trabajando para destruir todas las posibilidades de alcanzar un acuerdo que permita la liberación de los prisioneros y ponga fin a la brutal guerra de exterminio en la Franja, cuyo último episodio fue el ataque criminal contra el Estado de Catar y el intento de asesinato de la delegación negociadora durante la discusión del último documento de Trump», aseveró Hamás.

El Ejército israelí lanzó este lunes en la noche una serie de intensos ataques aéreos contra la ciudad de Gaza mientras sus tanques avanzan hacia la invasión terrestre de la urbe, según comprobó EFE e informaron fuentes locales. EFE

