Hamás califica las palabras del ministro Katz como «un preludio de crímenes de guerra»

2 minutos

Jerusalén, 1 oct (EFE).- Hamás calificó este miércoles las declaraciones del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, sobre el cerco a la ciudad de Gaza como «un preludio a la escalada de crímenes de guerra cometidos por su ejército contra cientos de miles de residentes inocentes de la ciudad, incluidos mujeres, niños y ancianos».

Según declaraciones recogidas por medios israelíes, el ministro de Defensa sentenció que quienes permanezcan en la ciudad de Gaza (norte) serán considerados oficialmente «terroristas y simpatizantes del terrorismo».

«Representan una flagrante manifestación de arrogancia y desprecio por la comunidad internacional y los principios del derecho internacional y humanitario», afirmó la organización islamista en un comunicado compartido en sus canales oficiales.

El Ejército israelí anunció este miércoles que no permitirá regresar a la ciudad de Gaza a los que se encuentren fuera de ella, aislando de esta manera la capital, que sufre una invasión terrestre, tras cerrar la carretera costera de Al Rashid en dirección norte.

El pasado 16 de septiembre Israel comenzó una nueva invasión terrestre contra la ciudad de Gaza, que situó bajo orden de evacuación forzosa al sur del enclave a una población de más de un millón de personas. Desde entonces, los ataques se han intensificado, con decenas de muertos en esta urbe a diario, muchos de ellos civiles.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto cerca de 66.000 personas, entre ellas más de 20.000 niños. EFE

