Hamás celebra el veto español a armas de Israel y pide a otros países medidas similares

Jerusalén, 8 sep (EFE).- El grupo islamista palestino Hamás saludó este lunes las iniciativas anunciadas por el Gobierno español para consolidar jurídicamente el embargo de armas a Israel y pidió a otros países que adopten medidas similares.

Esta decisión, según un comunicado, «representa un paso político y moral significativo en el marco de los esfuerzos internacionales para detener la guerra de genocidio, hambre y desplazamiento contra nuestro pueblo palestino en la Franja de Gaza».

El Gobierno español también ha apostado por la prohibición legal y permanente de compra y venta de todo tipo de armamento, munición y equipamiento militar a Israel.

Hamás celebró además la decisión de España de denegar el permiso en los puertos españoles a los barcos que transporten combustibles y material militar destinado a las fuerzas armadas israelíes.

El grupo hizo un llamamiento a todos los países que exportan armas a Israel para que tomen medidas similares, así como para que intensifiquen «todas las formas de presión política, económica y legal sobre la ocupación criminal para obligarla a detener las horrendas masacres contra civiles en la Franja de Gaza».

Dichas «masacres», según su nota, «representan un desafío flagrante a la voluntad internacional, las leyes y las normas humanitarias».

El Ejecutivo español anunció este lunes nueve medidas contra Israel con el objetivo de aumentar la presión para que cesen los ataques contra la población palestina.

Las iniciativas avanzadas por el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, añaden que se denegará la entrada al espacio aéreo español a las «aeronaves de Estado» que transporten material de defensa destinado a Israel.

Otros puntos contemplan la prohibición de entrar en España a quienes participen de forma directa en el «genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra» en la Franja o el veto a la importación de productos originarios de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania.EFE

