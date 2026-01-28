Hamás celebra la condena de once países a la demolición de la sede de la UNRWA

1 minuto

Jerusalén, 28 ene (EFE).- El grupo islamista Hamás celebró la condena este miércoles de once países, entre ellos España, a la demolición por parte de las autoridades israelíes de la sede de la UNRWA en Jerusalén Este ocupado.

En un comunicado, Hamás llama a esos países a «traducir su posición en medidas prácticas» para presionar a Israel y que la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) pueda reanudar su trabajo para el pueblo palestino.

Los países que condenaron las acciones israelíes contra esta agencia fueron Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Francia, Islandia, Irlanda, Japón, Noruega, Portugal y el Reino Unido, que en un comunicado conjunto calificaron dicha demolición como «la última medida inaceptable» contra la UNRWA.

Excavadoras israelíes demolieron el pasado 20 de enero el complejo después de que Israel vetase hace un año la actividad de la agencia para los palestinos y retirara recientemente la inmunidad a sus inmuebles en una decisión inédita.EFE

