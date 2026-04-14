Hamás celebra que Italia suspenda la renovación del acuerdo de Defensa con Israel

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Jerusalén, 14 abr (EFE).- El grupo islamista palestino Hamás celebró este martes la decisión de Italia de suspender la renovación automática del memorándum de colaboración con Israel en materia de Defensa, anunciada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

«La decisión del Gobierno italiano hoy de suspender su acuerdo de cooperación militar con la entidad criminal sionista (Israel) es un paso en la dirección adecuada y un importante movimiento para disuadirla de su opresión y agresión en la región», recoge el comunicado difundido por Hamás.

La organización celebró la medida también como un esfuerzo para aislar a Israel en el ámbito internacional por las, dice, «flagrantes violaciones del derecho internacional y los derechos humanos, particularmente sus crímenes en curso en Gaza, Cisjordania y el Líbano».

Meloni adelantó este martes la decisión de suspender la renovación automática del memorándum por la «situación actual» en la región, marcada por las tensiones después de que Israel y EE.UU. iniciaran la guerra con Irán el pasado 28 de febrero y el Ejército israelí continúe atacando el sur del Líbano pese a las conversaciones por la paz en curso.

«En consideración de la situación actual, el Gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo sobre Defensa con Israel», declaró la mandataria desde el foro vinícola ‘Vinitaly’ en la ciudad de Verona (norte).

El ‘Memorándum de entendimiento con Israel en materia de cooperación en el sector militar y de defensa» es el marco de colaboración bilateral en este sector entre ambos países y prevé una renovación automática cada cinco años.

Este acuerdo fue firmado por las partes en 2003 y este abril debía prorrogarse automáticamente hasta el 2031. A partir de ahora esta renovación ya no será automática sino que se valorará puntualmente.EFE

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