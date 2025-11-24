Hamás celebra que la «inhumana» Fundación Humanitaria para Gaza abandone la Franja

Jerusalén, 24 nov (EFE).- El grupo islamista Hamás celebró este lunes que la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) vaya a dejar de operar en la Franja, y pidió a los organismos legales y tribunales internacionales que exijan responsabilidades a esta organización «inhumana», «cómplice» del «genocidio» y de la «hambruna» auspiciada por Israel.

La polémica organización sin ánimo de lucro, encargada de repartir comida en la Franja de Gaza desde mayo hasta el alto el fuego de octubre, anunció este lunes el cese de sus operaciones en el enclave palestino.

«En un momento crítico, la misión de ayuda de emergencia liderada por Estados Unidos ayudó a sentar las bases para el alto el fuego y el futuro de Gaza», esgrimió la GHF en un comunicado.

En otro comunicado, Hamás calificó a la organización como «grupo inhumano» y defendió que, desde que entró en la Franja de Gaza en mayo, «formó parte» del «sistema de seguridad de la ocupación (Israel), que adoptó mecanismos de distribución» de alimentos «totalmente» alejados de los principios humanitarios.

La Fundación Humanitaria para Gaza también creó condiciones de reparto de comida «peligrosas» y «denigrantes» para la «dignidad» del «hambriento» pueblo palestino, agregó Hamás, censurando las «miles» de personas que han sido asesinadas y heridas de forma «deliberada» en los puntos habilitados por la organización.

El grupo islamista, al frente del Gobierno de la Franja de Gaza, aseguró que el pueblo gazatí ve a la organización como «modelo» del «fracaso» de la «ocupación» israelí.

«Cualquier proyecto que colabore con la ocupación e implemente sus políticas fascistas se desplomará necesariamente porque se basa en la injusticia, la tiranía y la deshumanización», agregó Hamás.

Y concluyó haciendo un llamamiento para que organismos legales y tribunales internacionales exijan responsabilidades a la Fundación Humanitaria para Gaza y sus miembros por los «crímenes» cometidos contra el pueblo gazatí, para que, así, la «tragedia» no se repita y para «proteger» a la humanidad del «terrorismo internacional organizado».

La GHF está integrada por exmilitares estadounidenses, empresas privadas de seguridad y operadores humanitarios. La ONU señaló meses atrás que no trabajaba según los principios de la ley internacional humanitaria.

Los métodos de la organización llegaron a causar cientos de muertos en Gaza, donde se declaró la hambruna el pasado verano en algunas partes del territorio. EFE

