Hamás concluye diálogo en Egipto tras «amplio consenso» sobre lo pendiente de plan de Gaza

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El Cairo, 16 jul (EFE).- El equipo negociador del grupo islamista palestino Hamás ha concluido sus conversaciones con los mediadores en El Cairo tras alcanzar una «fórmula de amplio consenso» sobre los puntos pendientes de la primera fase del acuerdo de paz para Gaza que aún obstaculizan el avance hacia la segunda, informó este jueves a EFE una fuente del movimiento en El Cairo.

El informante, que pidió anonimato, aseguró que la delegación del grupo se dirigió a Turquía, otro mediador junto a Egipto y Catar, para continuar las conversaciones, que incluyen también «propuestas de los mediadores sobre la cuestión de las armas (de Hamás) y el futuro de las elecciones palestinas», previstas para noviembre, entre otros.

Aseguró que durante su presencia en los últimos días en El Cairo, «se alcanzó una fórmula consensuada sobre los puntos de la ‘Hoja de Ruta’ presentada por el representante para Gaza de la «Junta de Paz», Nikolay Mladenov, el pasado mes de abril, que ha sufrido varias revisiones desde entonces.

En concreto, la fuente aseguró que «se ha llegado a un acuerdo casi total sobre 13 puntos, mientras que el quinto y el octavo aún no se han resuelto por completo», en alusión a los puntos relativos al destino de los empleados de Hamás, cuando Gaza esté gobernada por el comité de tecnócratas creado según el acuerdo de tregua, así como al mecanismo para la recogida de armas en el enclave.

Calificó, no obstante, de «positivas en general» las conversaciones de El Cairo, donde -indicó- Hamás se reunió con representantes de Egipto, Catar y Turquía, así como «con Mladenov y su equipo» y con jefe de la Inteligencia egipcia, Hasan Rashad.

«Se alcanzaron acuerdos y enfoques con respecto al Artículo 5, que permiten realizar enmiendas legales que preserven los derechos de los empleados y garanticen que se presenten a expertos legales para lograr una versión aceptable», explicó.

Sobre la desmilitarización de Gaza, dijo que «se elaboró ​​una fórmula que enfatiza el contenido de la idea de restringir y almacenar armas pesadas, con aclaraciones sobre la definición de esta arma y los mecanismos para implementar el acuerdo».

También «se hizo hincapié en disolver las bandas armadas y desmantelarlas por completo», así como «en la retirada israelí simultánea» de Gaza, de acuerdo con el texto de consenso alcanzado el pasado mes de mayo, agregó.

La fuente no dio a conocer más detalles sobre el contenido de las reuniones, si bien insistió en que «existía una sensación de satisfacción entre los mediadores», y que «se espera que presenten lo alcanzado a Israel para determinar su posición» y «también la de Mladenov» al respecto.

Otra fuente de Hamás cercana a las conversaciones explicó a EFE que con respecto al punto 5 del plan, relativo a los empleados, «se ha suprimido la cláusula que estipula que el comité solo es responsable de sus derechos a partir del día en que asume sus funciones, y no antes».

Subrayó que «también se suprimieron algunos puntos del artículo 8, relativo a las armas, y se propusieron alternativas, alcanzando así un acuerdo parcial sobre la definición de armas pesadas».

Sin embargo, «la interpretación y la definición precisa de infraestructura siguen siendo puntos de controversia y se debatirán durante las reuniones en Turquía, así como en consultas con la dirección del movimiento en Gaza, para alcanzar un entendimiento más amplio antes de volver a presentar el acuerdo a los mediadores», concluyó. EFE

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