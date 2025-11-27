Hamás condena «ejecución a sangre fría» de Israel de dos jóvenes «desarmados» en Yenín

Jerusalén, 27 nov (EFE).- La organización islamista palestina Hamás condenó este jueves «la ejecución a sangre fría» de dos jóvenes palestinos «desarmados» por parte de las fuerzas israelíes en Yenín (norte de Cisjordania ocupada), «a pesar de haber abandonado sus hogares y no representar ninguna amenaza».

«La ejecución a sangre fría de dos jóvenes palestinos desarmados en Yenín por parte de las fuerzas de ocupación, a pesar de haber abandonado sus hogares y no representar ninguna amenaza, expone una vez más la mentalidad criminal que rige el comportamiento de la ocupación y su total desprecio por la sangre palestina, violando todas las leyes y normas humanitarias», afirma Hamás en un comunicado.

Los islamistas consideran que «este crimen no es un incidente aislado, sino un nuevo eslabón en una campaña sistemática de exterminio y limpieza étnica adoptada por la ocupación, dirigida contra nuestro pueblo en Cisjordania en un intento desesperado por implementar su plan de anexión y desplazamiento».

El comunicado de Hamás llega después de que el propio Ejército reconociera esta jueves, tras la difusión de un vídeo por parte del Gobierno palestino que muestra la aparente ejecución de dos personas que se habían entregado a las fuerzas israelíes, haber «disparado» contra dos palestinos a los que tildó de «sospechosos».

El Ejército describe en el comunicado que, durante una operación conjunta con la Policía de Fronteras de Israel, las fuerzas rodearon un edificio en el que se encontraban dos sospechosos de participar en una «red terrorista» en Yenín. Tras varias horas, consiguieron que salieran del edificio con las manos en alto, algo que muestra el vídeo difundido por el Gobierno palestino.

Las imágenes difundidas muestran cómo dos individuos salen de la estructura con las manos en alto mientras varios uniformados israelíes les apuntan con fusiles.

Poco después, los dos palestinos se dirigen de nuevo lentamente hacia la estructura, aún vigilados por los soldados, y se escuchan disparos, momento en el que se aprecia cómo uno de ellos cae inmóvil.

EFE consultó a la Policía de Fronteras (que depende del Ejército) sobre las presuntas ejecuciones. Esta remitió a EFE a la Policía de Israel, que aún no se ha pronunciado al respecto.

«La brutal campaña militar contra las gobernaciones de Cisjordania, en particular su región norte, demuestra que la resistencia es la respuesta natural y legítima a los crímenes de la ocupación y a la creciente agresión», agrega Hamás en su nota.

Ayer, miércoles, Israel inició una nueva operación contra el norte de Cisjordania en la que al menos 25 palestinos han quedado heridos en la gobernación de Tubas.

La operación, que comenzó ayer, es distinta a ‘Muro de Hierro’, la macrooperación contra las milicias que Israel lanzó en el norte de Cisjordania el 21 de enero.

Israel sostiene que dichas operaciones son para mantener bajo control a las milicias palestinas, a las que califica de terroristas, y las autoridades palestinas denuncian el desplazamiento de personas y un endurecimiento de las restricciones de movimiento en Cisjordania que está afectando gravemente a la economía del territorio. EFE

