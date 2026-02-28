Hamás condena el ataque de Israel y EEUU contra Irán como un «ataque a toda la región»

Jerusalén, 28 feb (EFE).- El grupo islamista Hamás condenó la operación militar de Israel y Estados Unidos contra Irán, que desde la primera hora de este sábado está siendo bombardeado por ambos países, afrmando que la «agresión sionista-americana constituye un ataque directo contra toda la región y un asalto contra su seguridad, la estabilidad y la soberanía».

La organización reafirmó en un comunicado su «solidaridad con la República Islámica de Irán» ante los ataques y llamó a los países árabes e islámicos a movilizarse en apoyo del país persa para frustrar la operación.

Sus objetivos, dijo el grupo islamista, son «redibujar la región de acuerdo a las aspiraciones de la ocupación (israelí) para establecer el ‘Gran Israel’ a expensas de las tierras árabes e islámicas y los intereses de sus pueblos».

A primera hora de esta mañana, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán y se informó de explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), a lo que Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria.

Hasta el momento, los servicios de emergencias israelíes sólo han informado de un herido leve por el impacto de un misil iraní en un edificio residencial en Haifa (norte).

EFE no ha podido verificar de forma independiente el alcance de los posibles impactos y la censura militar israelí exige a los medios evitar la publicación de los lugares concretos donde impactan los misiles.EFE

