Hamás condena el silencio de la Junta de Paz sobre plan israelí para controlar toda Gaza

2 minutos

Jerusalén, 29 may (EFE).- El portavoz de Hamás, Hazem Qasem, condenó este viernes el «silencio absoluto» de la Junta de Paz y de su director general, Nikolay Mladenov, en relación a las declaraciones del gobierno israelí sobre su intención de apoderarse del 70 % de la Franja de Gaza.

El miembro del grupo islamista consideró dicha omisión «una flagrante violación» del plan que sostiene el actual alto el fuego y añadió que «plantea serias dudas» sobre la capacidad de la Junta -cuyo papel es el de supervisarlo – para exigir responsabilidades a Israel.

Qasem urgió a los líderes de la veintena de países que aceptaron sumarse a la Junta de Paz, una iniciativa del presidente Donald Trump, que manifiesten su «posición clara y explícita» contra la ocupación israelí de Gaza y las reiteradas violaciones del acuerdo de alto el fuego.

Ayer, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció haber ordenado al Ejército ocupar el 70 % de toda la extensión de la Franja, donde las tropas ya mantienen un control militar sobre más del 60 % del territorio.

«Ahora estamos en el 60 % de la Franja de Gaza, más o menos. Estábamos en el 50%, ahora hemos avanzado al 60 %», dijo el mandatario durante un evento público en un asentamiento en Cisjordania ocupada. Y tras ser interpelado por el público a ocupar la totalidad de la Franja, respondió: «Esperen, vayamos en orden. Primero el 70 %».

Tanto Israel como Mladenov exigen el desarme total de Hamás como precondición para avanzar hacia una segunda fase del alto el fuego. Ni la prometida denominada Fuerza Militar de Estabilización ni el Gobierno tecnocrático palestino han entrado podido entrar todavía en Gaza. EFE

pms/av