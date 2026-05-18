Hamás condena la entrada en vigor de la pena de muerte para palestinos en Cisjordania

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Jerusalén, 18 may (EFE).- Hamás condenó la entrada en vigor de una ley israelí que, a partir de este lunes, posibilita la pena de muerte para residentes palestinos de Cisjordania, según un comunicado emitido por el propio grupo armado palestino.

«La orden (…) representa una peligrosa escalada, una flagrante violación de todas las normas y leyes internacionales, y una prolongación de la política de terrorismo», alerta el texto de Hamás, que advierte también de que la decisión «criminal y cobarde» no disuadirá al pueblo palestino «de continuar su lucha legítima y su resistencia en defensa de su tierra y sus lugares sagrados».

La ley, aprobada por la Knéset (Parlamento) el pasado 30 de marzo, habilita a los tribunales militares que juzgan a los palestinos en Cisjordania a sentenciarlos a la pena de muerte en caso de ser condenados por asesinato como acto de terrorismo.

A través de la ley, la pena capital es la condena por defecto en caso de dicho crimen.

Este domingo, el ministro de Defensa, Israel Katz, llamó a las fuerzas armadas a comenzar a aplicar la norma, según un comunicado emitido por el Ministerio.

«Bajo la dirección de Katz, el comandante del mando central (del Ejército), el general de división Avi Bluth, ha firmado una enmienda a la orden que permitirá la aplicación de la pena de muerte a los terroristas en Judea y Samaria», recogía un comunicado del Ministerio, usando la terminología oficial israelí y bíblica para Cisjordania.

La ley se aplica a quienes hayan cometido un acto «con el objetivo de negar la existencia del Estado de Israel». En la práctica, esto significa que en Cisjordania solo se aplicará a los palestinos (por un tribunal militar y mayoría simple). EFE

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