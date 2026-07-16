Hamás condena la reanudación de relaciones entre Colombia e Israel

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Jerusalén, 16 jul (EFE).- El grupo islamista Hamás condenó este jueves la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel con el futuro gobierno del presidente electo de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, y su intención de abrir una embajada en Jerusalén, que califica de «peligrosa decisión» que viola el derecho internacional.

De la Espriella confirmó este jueves el anuncio del restablecimiento de relaciones, rotas desde 2024, después de que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, así lo anunciara ayer miércoles en una visita a Washington.

«Consideramos esta decisión irresponsable, una violación de los derechos de nuestro pueblo palestino y un retroceso respecto a la noble postura del pueblo colombiano en la defensa de causas justas», dice Hamás en un comunicado.

Por ello, pide al gobierno entrante colombiano «revocar de inmediato esta peligrosa decisión, que contraviene las disposiciones del derecho internacional y las resoluciones de la ONU».

El acuerdo, señaló la oficina de prensa de De la Espriella, contempla el intercambio inmediato de embajadores, la eliminación recíproca de visas y el avance para la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén, ciudad reivindicada por los palestinos como la capital de su futuro estado.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, rompió relaciones diplomáticas con Israel el 1 de mayo de 2024 en rechazo a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados por Hamás contra territorio israelí el 7 de octubre de 2023 en los que murieron 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas y trasladadas al enclave.

Hasta la ruptura de relaciones, Israel había sido un gran aliado de Colombia especialmente en los campos de la seguridad y la tecnología, así como un importante proveedor de armas del país, al que a su vez compraba ingentes cantidades de carbón, exportaciones que Petro también suspendió.

La gran mayoría de países tienen su embajada en Tel Aviv y cuentan con oficinas o consulados en Jerusalén, algunos como el de España establecidos antes de la fundación del Estado de Israel, en 1948, y que sirven para dar servicio a los palestinos. EFE

mt/fpa