Hamás condena la visita a Israel del presidente de Somalilandia

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Jerusalén, 14 jun (EFE).- El grupo islamista palestino Hamás condenó la visita a Israel iniciada este domingo por el presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdillahi, así como la intención de este territorio separatista de Somalia de abrir una embajada en Jerusalén, que Israel considera su capital en contra de la mayoría de la comunidad internacional.

En un comunicado, Hamás afirma que el anuncio de que abrirá una embajada en Jerusalén, reivindicada como capital de un Estado palestino, constituye «un pecado político», una violación de las leyes internacionales y «un desprecio por la posición árabe e islámica unificada sobre Jerusalén, lo que representa un paso peligroso que debe ser revertido».

«Hacemos un llamamiento a la Liga Árabe, la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) y todas las partes interesadas para que actúen en todos los niveles y eviten que esta región separatista rompa la unidad en defensa de nuestro pueblo y de la causa nacional y árabe», dice Hamás.

Abdillahi inició este domingo su primera visita oficial a Israel, donde fue recibido junto a su esposa por su homólogo israelí, Isaac Herzog.

La agenda de Abdillahi en Israel incluye una reunión este lunes con el ministro de Asuntos Exteriores, Gideón Saar, así como una visita oficial a la Knéset (Parlamento israelí), donde será agasajado con una ceremonia de bienvenida y mantendrá un encuentro con su presidente, Amir Ohana.

Israel anunció el 26 de diciembre pasado el reconocimiento oficial de Somalilandia como un «Estado independiente y soberano», con lo que se convirtió en el primer país en dar ese paso, una decisión que provocó un amplio rechazo internacional, especialmente de África, el mundo islámico, China y la Unión Europea (UE).

El acercamiento estratégico entre Israel y este territorio desató una ola de condenas globales.

La Unión Africana, la Liga Árabe, la Unión Europea, China y bloques liderados por Arabia Saudí, Turquía y Egipto rechazaron la maniobra en defensa de la integridad de Somalia, calificándola como un «precedente peligroso» y una «flagrante violación» de la soberanía somalí.

Somalilandia, que fue protectorado británico hasta 1960, declaró su separación de Somalia en 1991 tras el derrocamiento del dictador Mohamed Siad Barré.

A diferencia del resto de Somalia, sumida desde entonces en el conflicto y la violencia del grupo yihadista Al Shabab, Somalilandia goza de relativa paz, cuenta con instituciones democráticas, Constitución y moneda propias, aunque hasta el reconocimiento de Israel carecía de legitimidad internacional.

Este abril, el Gobierno israelí aprobó el nombramiento de Michael Lotem como su primer embajador en este territorio. Un mes después, Somalilandia anunció que establecería «proximamente» su embajada en Jerusalén. EFE

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