Hamás condena los presuntos abusos israelíes denunciados por activistas de la Flotilla

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Jerusalén, 2 may (EFE).- El movimiento islamista Hamás condenó este sábado los presuntos abusos y agresiones físicas denunciados por activistas de la Flotilla Global Sumud en el contexto de su interceptación y arresto por las fuerzas armadas israelíes en aguas internacionales.

«Los abusos y agresiones físicas perpetrados por las fuerzas de ocupación sionistas contra los activistas de la Flotilla Global Sumud antes de su liberación constituyen una prueba más de la magnitud del crimen y el declive moral» de Israel, afirmó el grupo palestino en un comunicado publicado en sus canales.

La Flotilla Global Sumud denunció esta madrugada que el activista brasileño Thiago Ávila y el español de origen palestino Saif Abukeshek fueron torturados por el Ejército israelí tras su arresto en aguas internacionales el jueves.

En su comunicado, Hamás hizo un llamamiento a organizaciones internacionales de derechos humanos para documentar lo ocurrido y preparar posibles acciones legales ante tribunales internacionales, con el fin de exigir responsabilidades a los dirigentes israelíes y evitar la impunidad.

Asimismo, expresó su respaldo a los activistas, a quienes dijo «reiterar su orgullo» por su participación en la iniciativa, y llamó a intensificar las acciones de solidaridad con el pueblo palestino y los intentos de romper el bloqueo sobre Gaza.

El Ministerio de Exteriores israelí confirmó este sábado el arribo de Abukeshek y Ávila -a los que acusa de mantener lazos con la organización militante palestina Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP)- a su territorio, donde, según afirmó, serán interrogados por «autoridades policiales» y recibirán visitas consulares de representantes de sus respectivos países.

El equipo jurídico israelí de los activistas, que no ha podido contactar con sus representados desde su detención el jueves de madrugada, afirma que la interceptación de 21 embarcaciones de la Flotilla que se dirigía a Gaza por parte de Israel -que tuvo lugar al oeste de Creta en aguas internacionales- fue ilegal y también la detención de alrededor de 175 activistas.

Tras la noticia de que sus ciudadanos iban a ser conducidos a Israel en lugar de ser liberados en Grecia como el resto de activistas detenidos de la Flotilla, los Gobiernos de España y Brasil exigieron su inmediata puesta en libertad. EFE

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