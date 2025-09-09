The Swiss voice in the world since 1935

Hamás confirma cinco muertos en el ataque en Catar, ningunode la delegación negociadora

Jerusalén, 9 sep (EFE).- El grupo islamista Hamás dijo este martes que cinco de sus miembros han muerto en el ataque israelí contra Doha (Catar), aunque ninguno de ellos eran parte de su delegación negociadora.

«Confirmamos el fracaso del enemigo en asesinar a nuestros hermanos de la delegación negociadora. Mientras tanto, varios de nuestros hermanos mártires han ascendido a los más altos rangos de gloria», dijo el grupo en un comunicado, en el que incluye los nombres de los cinco asesinados. EFE

