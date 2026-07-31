Hamás confirma el acuerdo para su desarme pero lo condiciona a la retirada israelí de Gaza

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El Cairo, 31 jul (EFE).- El grupo islamista palestino Hamás confirmó este viernes el acuerdo para su desarme y aseguró que incluye «la obligación» de Israel «de retirarse de la Franja de Gaza, después del anuncio al respecto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El negociador de Hamás, Ghazi Hamad, señaló en declaraciones a medios árabes que el acuerdo incluye «la obligación de la ocupación de retirarse de la Franja de Gaza, abrir los cruces fronterizos y cesar los asesinatos».

«Si Israel no cumple el acuerdo, nosotros tampoco lo cumpliremos», zanjó el responsable de Hamás. EFE

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