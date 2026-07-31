Hamás confirma el acuerdo para su desarme pero lo condiciona a la retirada israelí de Gaza

Compartir

2 minutos

El Cairo, 31 jul (EFE).- El grupo islamista palestino Hamás confirmó este viernes el acuerdo para su desarme y aseguró que incluye «la obligación» de Israel «de retirarse de la Franja de Gaza, después del anuncio al respecto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El negociador de Hamás, Ghazi Hamad, señaló en declaraciones a medios árabes que el acuerdo incluye «la obligación de la ocupación de retirarse de la Franja de Gaza, abrir los cruces fronterizos y cesar los asesinatos».

«Si Israel no cumple el acuerdo, nosotros tampoco lo cumpliremos», zanjó el responsable de Hamás.

Agregó que el borrador del pacto ha sido debatido con diversas facciones palestinas y recalcó que el compromiso de la «resistencia con los términos del acuerdo depende del cumplimiento por parte de la ocupación israelí».

Trump anunció este jueves que la Junta de Paz alcanzó un acuerdo para el «desarme total» de Hamás y otros grupos armados palestinos en Gaza, un paso que calificó de «histórico» hacia la creación de un nuevo gobierno en el enclave.

El mandatario afirmó en su cuenta de Truth Social que «el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas» y que, una vez completado el desarme, «las fuerzas israelíes se retirarán» mientras una Fuerza Internacional de Estabilización trabajará junto a una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza.

Asimismo, señaló que el tema del almacenamiento de armas estará bajo la supervisión del Comité Nacional para la Administración de Gaza y que Israel «no tendrá ninguna participación en él».

El republicano aseguró que el acuerdo permitirá que Gaza quede bajo el control de «un nuevo gobierno palestino» y también agradeció los esfuerzos de mediación de Egipto, Catar y Turquía, así como el trabajo de su equipo negociador para alcanzar el pacto.

Mientras, mediadores de Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos se reunirán en El Cairo en las próximas horas para ultimar el acuerdo sobre el desarme de las facciones palestinas en la Franja de Gaza e iniciar la segunda fase del alto el fuego, según informaron a EFE fuentes egipcias de seguridad.

Las fuentes indicaron que el acuerdo entre Israel y Hamás se finalizará en los próximos días, añadiendo que el grupo palestino ha aceptado el acuerdo en su totalidad, pero ha solicitado garantías al Consejo de Paz y a los mediadores para que obliguen a Israel a cumplirlo e iniciar la retirada gradual, comenzando con la entrega de armas según lo acordado. EFE

haro-kba/mb